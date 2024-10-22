В структуре оборота вагона РЖД растёт доля простоев. За 9 месяцев с начала года подвижной состав находился в простоях более 84% времени оборота

По традиции, публикую данные о динамике показателя «оборот грузового вагона рабочего парка». Отслеживание этого показателя в последние пару лет стало особенно важным из-за его существенного ухудшения и влияния на величину потребного парка (об этом влиянии см.
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