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ГУМ-Каток на Красной площади открылся

ГУМ-Каток на Красной площади открылся

28 ноября любимый москвичами каток на Красной площади вновь распахнул свои двери для посетителей. Здесь царит настоящая новогодняя атмосфера благодаря сверкающим огням ГУМа, центральной елке и знаменитой ярмарке с домиками-ларцами и каруселями.

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