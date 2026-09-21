Количество россиян, жалующихся на проблемы с желудком, выросло втрое. Многие заражены бактерией хеликобактер

Количество россиян, жалующихся на проблемы с желудком, выросло втрое. Многие заражены бактерией хеликобактерЗа последние пять лет число россиян, жалующихся на проблемы с желудком, выросло в три раза.
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