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Экс-тренер «Ротора» и «Уфы» Стукалов может сменить Бояринцева в «Соколе». Клуб в зоне вылета в Первой лиге

Экс-тренер «Ротора» и «Уфы» Стукалов может сменить Бояринцева в «Соколе». Клуб в зоне вылета в Первой лиге

40-летний специалист, работавший ранее в «Роторе» и «Уфе», получил предложение от саратовского клуба и в ответ выдвинул несколько условий, касающихся комплектования команды, сообщает Metaratings.

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