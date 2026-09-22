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Политолог Бардин: Германия исчерпала запас экономической прочности

Политолог Бардин: Германия исчерпала запас экономической прочности

Политолог Максим Бардин выразил мнение, что рост популярности «Альтернативы для Германии» и левых сил связан с исчерпанием экономического запаса прочности ФРГ.

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