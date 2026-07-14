Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

990 подписчиков

Житель Красноярска предстанет перед судом за продажу никотиносодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере

В Красноярске оперативники ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» совместно с представителями региональной таможни пресекли оборот никотиносодержащей продукции без предусмотренной законом маркировки в одной из торговых точек на ул.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии