Житель Красноярска предстанет перед судом за продажу никотиносодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере

В Красноярске оперативники ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» совместно с представителями региональной таможни пресекли оборот никотиносодержащей продукции без предусмотренной законом маркировки в одной из торговых точек на ул.
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