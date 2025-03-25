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Главу «Курчатовского института» назначили зампредом Морской коллегии

Главу «Курчатовского института» назначили зампредом Морской коллегии

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук указом президента России Владимира Путина назначен заместителем председателя Морской коллегии РФ, сообщил помощник главы государства, председатель коллегии Николай Патрушев.

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