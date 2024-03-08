Малыш на драйве "Мэрцишора"

Зрелищные и яркие выступления артистов и музыкантов на Международном музыкальном фестивале «Мэрцишор» всегда заряжают зрителей положительными эмоциями и кипучей энергией, и им не так просто удержаться, чтобы не пуститься со всеми в пляс.