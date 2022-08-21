От личное мнение

479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Garry
    А поди финики хуево жили на ресурсах СССР, а затем и России? Газ, нефть, лес......охуенный рынок сбыта для Нокия и пр...Раскол в финском ...
  • Леонид Ла Рошель
    Прелестно! Прелестно! И эти твари собираются  воевать с нами в\на усраине? А , ну да, там хотя бы кормить обещают. Во...Мэр Лондона призв...
  • игорь поляков
    Вы серьёзно?Не надоело еще?Какой по счету ультиматум?Рябков предупреди...

Минобороны РФ: форум «Армия-2022» за шесть дней посетили 1,4 миллиона человек

Минобороны РФ: форум «Армия-2022» за шесть дней посетили 1,4 миллиона человек

MIT Russia/via Globallookpress.com Военно-технический форум «Армия-2022» в Кубинке за первые шесть дней его работы посетили более 1,4 миллиона человек, рассказал начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх