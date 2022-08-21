Минобороны РФ: форум «Армия-2022» за шесть дней посетили 1,4 миллиона человек

MIT Russia/via Globallookpress.com Военно-технический форум «Армия-2022» в Кубинке за первые шесть дней его работы посетили более 1,4 миллиона человек, рассказал начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.
MIT Russia/via Globallookpress.com Военно-технический форум «Армия-2022» в Кубинке за первые шесть дней его работы посетили более 1,4 миллиона человек, рассказал начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.
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