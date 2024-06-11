Историк рассказала, как фотографии помогли найти останки фрейлин семьи Романовых

Обнаруженные фотографии 1919 года помогли установить точное место захоронения расстрелянных фрейлин семьи Романовых, рассказала в беседе с РЕН ТВ доктор исторических наук и главный специалист российского государственного архива социально-политической истории Людмила Лыкова.
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