Украина добилась запрета спектакля с российской балериной Захаровой

В Словении по требованию Украины отменили спектакль с балериной Светланой Захаровой МИД Украины распространил заявление, в котором сообщил об отмене в Словении спектакля, в котором задействована российская балерина Светлана Захарова.
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