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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Новым депутатом АКЗС стал гендиректор крупного курорта

Новым депутатом АКЗС стал гендиректор крупного курорта

Полномочия руководителя "Курорта Белокуриха" Константина Ежова признали на сессии АКЗС 27 сентября Алтайское Заксобрание в ходе сессии 27 сентября признало полномочия нового депутата – Константина Ежова, руководителя "Курорта Белокуриха".

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