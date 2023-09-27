Новым депутатом АКЗС стал гендиректор крупного курорта

Полномочия руководителя "Курорта Белокуриха" Константина Ежова признали на сессии АКЗС 27 сентября Алтайское Заксобрание в ходе сессии 27 сентября признало полномочия нового депутата – Константина Ежова, руководителя "Курорта Белокуриха".
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