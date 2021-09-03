smi.media

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    В случае российск...
  • галина
    Саакашвили тоже много чего обещали. И каков итог....Министерство обор...
  • Виктор Скопинцев
    Запрет русского языка на Украине докатился до России?Президент України...

Врач из Челнов спасла пассажирку самолета Казань — Анталия

Заведующий кардиологическим отделением БСМП Набережных Челнов Эндже Мотыгуллина спасла пассажирку самолета Казань — Анталия, которой стало плохо, сообщается на странице официального сообщества Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх