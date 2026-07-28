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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хореограф Ригини о школе Загитовой: «Вопрос в том, кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит главное, чтобы тренеры научили»

Хореограф Иван Ригини усомнился в тренерских способностях олимпийской чемпионки Алины Загитовой .  В конце лета в Казани откроется ледовый дворец имени Загитовой.

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