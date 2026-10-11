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Аргументы и Факты

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Бернэм обвинил РФ во вмешательстве в референдум о выходе Британии из ЕС

Бернэм обвинил РФ во вмешательстве в референдум о выходе Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Россия якобы вмешивалась в референдум 2016 года о выходе страны из Евросоюза.

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