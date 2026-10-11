Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Россия якобы вмешивалась в референдум 2016 года о выходе страны из Евросоюза.
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Эти пираты в прошлом надоели уже до чёртиков! Но кто их остановит, так и будут смердить сменяя один другого через год. А фантазий придумать ума не надо достаточно безумия!