Отмена крепостного права в России: кто на ней разбогател больше всего

Манифест 19 февраля 1861 года принято описывать как освобождение. Но за словом «воля» стояла финансовая операция, одна из крупнейших в истории Российской империи: 22,5 миллиона помещичьих крестьян должны были выкупить землю, на которой жили, по ценам, назначенным не рынком, а государством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым