Отмена крепостного права в России: кто на ней разбогател больше всего

Манифест 19 февраля 1861 года принято описывать как освобождение. Но за словом «воля» стояла финансовая операция, одна из крупнейших в истории Российской империи: 22,5 миллиона помещичьих крестьян должны были выкупить землю, на которой жили, по ценам, назначенным не рынком, а государством.