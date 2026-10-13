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Русская Семёрка

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Отмена крепостного права в России: кто на ней разбогател больше всего

Манифест 19 февраля 1861 года принято описывать как освобождение. Но за словом «воля» стояла финансовая операция, одна из крупнейших в истории Российской империи: 22,5 миллиона помещичьих крестьян должны были выкупить землю, на которой жили, по ценам, назначенным не рынком, а государством.

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