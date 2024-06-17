Она сказала «да»: Александра Трусова выходит замуж за петербургского фигуриста Макара Игнатова

Предложение руки и сердца он сделал у разведённого Дворцового моста Серебряная призёрка Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова приняла предложение руки и сердца петербургского фигуриста Макара Игнатова.
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