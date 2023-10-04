Юрий Кот Преподаватель математики Артур Морозов предпочитал всему мужскому всё женское.
В Сургуте уволили учителя математики из элитной гимназии за пропаганду ЛГБТ
Комментарии
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US
Uri Strukow
Раньше был Верховный Совет и выдвигались него трудовыми коллективами самые достойные, как правило Ударники Труда. После 91го сразу переименовали в Думу, чтобы закрепить за мафией. Первыми же законодательными актами убрали или смягчили ответственность пидорасам, педофилам, коррупционерам и казнокрадам. И не забыли лично про себя. С тех пор законодательной власти в стране НЕТ.
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2 час.
MD
Marina Denisova
165 голосов и 2% совсем не возражают... уже страшно((((
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2 час.
ВераВерная
Вы меня ни в чём не спутали. Это Петров отвечал вам, а нажал на мой комментарий. Это он спутал меня с вами.
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38 мин.
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