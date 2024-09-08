Закатки под водой: погреба горожан стало топить из-за ошибки строителей

Сточные воды скапливаются на улице 6-й Порт-Артурский переулок в Новосибирске. Лужи глубиной до 30 сантиметров и шириной почти в 200 метров стали появляться, как уверяют местные, после строительства неподалеку торгового центра.
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