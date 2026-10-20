Алкоголь лишь ненадолго снижает стресс, но не устраняет молекулярные повреждения от облучения Врач‑нарколог Андрей Сергеев из Иркутского областного психоневрологического диспансера опроверг распространенные мифы о защите от радиации с помощью алкоголя.