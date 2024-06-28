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Месси пропустит матч Кубка Америки с Перу, чтобы лучше подготовиться к игре 1/4 финала (Гастон Эдуль)

Месси пропустит матч Кубка Америки с Перу, чтобы лучше подготовиться к игре 1/4 финала (Гастон Эдуль)

Матч пройдет 29 июня (начало по московскому времени – 30 июня в 03:00). Аргентинцы уже обеспечили себе выход в 1/4 финала турнира.

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