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Анастасия Шевченко: «Жаль, что не дотерпела последний круг. Немножко ныла нога, но я собрала волю в кулак и добежала как смогла»

Биатлонистка Анастасия Шевченко оценила выступление в спринте на Кубке Содружества. Спортсменка заняла второе место в спринте на этапе в Тюмени.

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