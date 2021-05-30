Кейт Миддлтон последовала примеру мужа и вакцинировалась от коронавируса

Вакцинироваться от коронавируса или нет — личное дело каждого, но влиятельные личности стараются мотивировать людей сделать прививку.
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