«Выпил лишнего и перепутал»: муж Пугачевой подтвердил начавшиеся в эмиграции проблемы с алкоголем

Поддатый шоумен наговорил чего-то не того в своем ночном истеричном обращении. Алла Пугачева с мужем Социальные сетиНе успели промелькнуть подозрения в том, что муж Аллы Пугачевой злоупотребляет в эмиграции алкоголем, как он сам же это и подтвердил.