Непредсказуем и очень опасен. Об агрессивных видах рака предупредил онколог

Раковая опухоль может стать большой неожиданностью для человека. Ведь эти новообразования растут достаточно долго — от возникновения до появления первых очевидных симптомов проходит довольно долгий промежуток в несколько месяцев или даже лет.
Раковая опухоль может стать большой неожиданностью для человека. Ведь эти новообразования растут достаточно долго — от возникновения до появления первых очевидных симптомов проходит довольно долгий промежуток в несколько месяцев или даже лет.
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