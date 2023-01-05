Красный Север

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Непредсказуем и очень опасен. Об агрессивных видах рака предупредил онколог

Непредсказуем и очень опасен. Об агрессивных видах рака предупредил онколог

Раковая опухоль может стать большой неожиданностью для человека. Ведь эти новообразования растут достаточно долго — от возникновения до появления первых очевидных симптомов проходит довольно долгий промежуток в несколько месяцев или даже лет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх