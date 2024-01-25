Билялов отказывается продлевать контракт с «Ак Барсом»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отказывается продлевать контракт с клубом, сообщает Metaratings.ru. Сторона игрока отклонила предложение о продлении действующего соглашения из-за предложенного понижения зарплаты.
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