Вилка рубля и доллара: пять финансистов дали прогноз на курс до конца года

Увеличение ключевой ставки ЦБ 27 октября до 15% оказалось выше ожиданий рынка, до последнего считавшего, что регулятор не станет торопиться и резко наращивать свой индикатор, а ограничится ростом ставки лишь на один процент, до 14%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии