Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Дастин Порье задушил Майкла Чендлера в третьем раунде

В Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281, в главном карде которого прошел бой топовых легковесов Дастина Порье (29-7) и Майкла Чендлера (23-8).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх