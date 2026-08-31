ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Никола́й Ка́рлович Гирс — русский дипломат, министр иностранных дел России в 1882—1895 годах.
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