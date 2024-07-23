В Иркутске перед судом предстанет бывший заместитель министра лесного комплекса региона за получение взятки в особо крупном размере

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области в отношении бывшего заместителя министра лесного комплекса Иркутской области.
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