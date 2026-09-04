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Царьград

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Военкор Коц о прилёте дрона в кабинет главы СБУ Поклада: «Это был привет со смыслом»

Военкор Коц о прилёте дрона в кабинет главы СБУ Поклада: «Это был привет со смыслом»

Александр Коц усомнился в цели удара по СБУ.Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал удар реактивного БПЛА по зданию СБУ в Шевченковском районе Киева, произошедший днём 4 сентября в период воздушной тревоги.

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