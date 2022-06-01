Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Каждому воздастся по заслугам егоЭкс-директор "ДВЭ...
  • Ивановна
    Молодцы что сказать просто молодцы надо постоянно этим заниматьсяВ Республике Мари...
  • Ивановна
    Неужели назрел этот момент и он насВ Амурском соедин...

Роскомнадзор рассказал, куда жаловаться, если вы нашли в сети запрещенную информацию

Роскомнадзор рассказал, куда жаловаться, если вы нашли в сети запрещенную информацию

Роскомнадзор рассказал, куда жаловаться если вы наткнулись на запрещенный контент в интернете. Ведомство создало и ведет "Единый реестр запрещенной информации", подать жалобу в который может любой неравнодушный гражданин, сообщает ИА PrimaMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх