Роскомнадзор рассказал, куда жаловаться, если вы нашли в сети запрещенную информацию

Роскомнадзор рассказал, куда жаловаться если вы наткнулись на запрещенный контент в интернете. Ведомство создало и ведет "Единый реестр запрещенной информации", подать жалобу в который может любой неравнодушный гражданин, сообщает ИА PrimaMedia.