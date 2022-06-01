Роскомнадзор рассказал, куда жаловаться, если вы нашли в сети запрещенную информацию

Роскомнадзор рассказал, куда жаловаться если вы наткнулись на запрещенный контент в интернете. Ведомство создало и ведет "Единый реестр запрещенной информации", подать жалобу в который может любой неравнодушный гражданин, сообщает ИА PrimaMedia.
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