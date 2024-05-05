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Сенатор Пушков отверг домыслы о готовности Запада к переговорам по Украине

Сенатор Пушков отверг домыслы о готовности Запада к переговорам по Украине

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Украина планирует перейти в наступление в 2025 году.

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