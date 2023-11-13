23 передвижные видеокамеры установили на новых точках дорог Владимирской области

С 13 по 19 ноября мобильные комплексы видеофиксации сменили места на трассах Владимирского региона.На неделю с 13 по 19 ноября 23 передвижных комплекса фотовидеофиксации на трассах Владимирской области поменяют местоположение.
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