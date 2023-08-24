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Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Джейлен Грин вместе готовятся к сезону

Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Джейлен Грин вместе готовятся к сезону

Лидеры «Финикса» Кевин Дюрэнт и Девин Букер готовятся к новому сезону в компании разыгрывающего «Хьюстона» Джейлена Грина под руководством тренера Адама Харрингтона.

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