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Царьград

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"Фосагро" увеличила долю экспорта удобрений в Индию до 37%

"Фосагро" увеличила долю экспорта удобрений в Индию до 37%

Компания "Фосагро" увеличила свою долю на рынке импорта удобрений Индии до 37% за первые шесть месяцев этого года, сообщил глава компании Александр Гильгенберг.

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