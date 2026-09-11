Польша потратит $4,7 млрд на постоянную базу США

До 17 млрд злотых (385 млрд руб.) Польша запланировала потратить на инфраструктуру для постоянного размещения американских войск и их семей, заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш 11 сентября, сообщает портал Kresy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым