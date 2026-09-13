Глава Anthropic предупреждает о рисках быстрого развития ИИ и предлагает меры контроля

Глава и сооснователь компании Anthropic Дарио Амодеи заявил о существовании реальных рисков, связанных с быстрым развитием искусственного интеллекта (ИИ).
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