Найденным в Тихом океане «инопланетным» сферам нашли объяснение

Держите свои шапочки из фольги. Летом прошлого года гарвардский ученый Ави Лоеб всколыхнул Интернет заявлениями о том, что микроскопические металлические шары из Тихого океана могут быть остатками межзвездного метеора, несущего сигнатуры инопланетян.
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