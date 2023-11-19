Найденным в Тихом океане «инопланетным» сферам нашли объяснение

Держите свои шапочки из фольги. Летом прошлого года гарвардский ученый Ави Лоеб всколыхнул Интернет заявлениями о том, что микроскопические металлические шары из Тихого океана могут быть остатками межзвездного метеора, несущего сигнатуры инопланетян.