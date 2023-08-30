Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    надо было мужика целоватьRFEF подаст иск о...
  • vik mysak
    Если бы он поцеловал в губы футболиста, всё было бы замечательно и вызвало бы всеобщее одобрений! А так, да!Вице-премьер Испа...
  • Вагиф Кадыров
    Поцеловал, это смотря в какие губы🤣Премьер-министр И...

Морозов считает, что Федотов сможет сыграть в Матче звезд КХЛ

Об этом заявил Алексей Морозов. «Формально – да», – ответил президент КХЛ на вопрос о возможном участии в Матче звезд Федотова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх