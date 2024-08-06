Кисида, вспоминая Хиросиму, счел РФ источником угрозы ядерным оружием

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на памятной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки снова повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны РФ.
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