Саммит глав стран СНГ в Москве прошел без Пашиняна и Алиева

Неформальная встреча глав стран СНГ, которая традиционно перед Новым годом проходит в России по инициативе российского лидера Владимира Путина, в этом году прошла без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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