Полицейские Ростовской области организовали для детей новогодний праздник

В преддверии празднования Нового года в Комиссаровском сельском поселении Красносулинского района полицейские межмуниципального отдела МВД России «Красносулинский» совместно с членами Общественного совета при территориальным отделе, председателем «Движение Первых» Елизаветой Соцкой и заместителем главы по социальным вопросам Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района Лады Матвиенко поздравили с наступающим Новым годом детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, состоящих на учете.