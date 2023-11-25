Решение принято: россиянам могут добавить денег к популярной выплате в 2024 году - детали

Россиянам могут добавить еще денег к популярной выплате в 2024 году. Правительственная комиссия Российской Федерации по законопроектной деятельности отклонила предложение об увеличении размера материнского капитала (МСК) на второго ребенка до одного миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии