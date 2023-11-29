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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • александр петров
    Ну дык "Шниферсоны" и прочие и есть государство!!Наши реквизировал...
  • А Кудасов
    Бесит меня это "взять на контроль". Твои это обязанность не допустить, для чего тебе платим. Может начнёшь работать, ..."450:1 в нашу пол...
  • Igor Ilov
    Таких как силуанов(чмо тупое) надо просто посадить простым бухгалтером в каком нибудь задрыпанном колхозе,сука страшнаяПутин поставил то...

Патриарх Кирилл выступил перед Путиным с жёсткой речью о беззаконии мигрантов

Патриарх Кирилл выступил перед Путиным с жёсткой речью о беззаконии мигрантов

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в деталях разобрал проблему мигрантов в России - одну из главных "болевых точек", на которые, в том числе, нажимает и наш противник.

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Комментарии
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PV
Pavel Vasilchenko
Белорусы- наши братья по крови и по духу. А китайцы нам друзья до тех пор, пока им это выгодно. И здесь не стоит заблуждаться.
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54 мин.
лина любимцева
ЕСЛИ нужны рабочие руки в виде мигрантов, то все должно быть ЗАКОННО!! Почему в Россию прибывает множество нелегальных мигрантов? КАК они пересекают границу России? Или на границе заходи, кому не лень?!!  И почему они потом притаскивают сюда всех своих родных? На содержание государства?!! Их работа должна происходить только ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Отработали - уехали. И чтобы они все были под контролем силовиков. Их склонность к нарушению российских Законов известна. ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ПОТАКАЮТ ИМ И ОБИЖАЮТ ГРАЖДАН РОССИИ?!!
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52 мин.
лл
лина любимцева
Правильно сказали!!!👍👍👍👍
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51 мин.

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