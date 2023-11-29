Патриарх Кирилл выступил перед Путиным с жёсткой речью о беззаконии мигрантов

Белорусы- наши братья по крови и по духу. А китайцы нам друзья до тех пор, пока им это выгодно. И здесь не стоит заблуждаться.

лина любимцева

ЕСЛИ нужны рабочие руки в виде мигрантов, то все должно быть ЗАКОННО!! Почему в Россию прибывает множество нелегальных мигрантов? КАК они пересекают границу России? Или на границе заходи, кому не лень?!! И почему они потом притаскивают сюда всех своих родных? На содержание государства?!! Их работа должна происходить только ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. Отработали - уехали. И чтобы они все были под контролем силовиков. Их склонность к нарушению российских Законов известна. ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ПОТАКАЮТ ИМ И ОБИЖАЮТ ГРАЖДАН РОССИИ?!!