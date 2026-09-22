FIS накажет за дискриминационное поведение в отношении российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выразила предупреждение о санкциях за дискриминационное поведение в отношении российских и белорусских спортсменов на турнирах.
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