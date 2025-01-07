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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рантанен набрал очки в 14-м матче подряд, повторив личный рекорд. Форвард «Колорадо» идет 3-м в гонке бомбардиров с 58 баллами

Нападающий «Колорадо» забил гол в пустые ворота в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:1).

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