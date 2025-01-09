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Власти Финляндии оставили закрытой границу с Россией

Власти Финляндии оставили закрытой границу с Россией

Граница между Финляндией и Россией останется закрытой по решению финских властей. Об этом 8 января объявил финский премьер-министр Петтери Орпо на созыве председателей и лидеров групп всех парламентских партий страны, ссобщило издание Turun Sanomat.

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