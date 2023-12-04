Как очистить воду от марганца — особенности и методы

Принято считать, что вода в природе – чистая и полезная, но с этим утверждением можно поспорить. Жителям частного сектора, активно использующим для водоснабжения бурение скважин, приходится сталкиваться с избытком в жидкости солей и металлов, ухудшающих качество воды.