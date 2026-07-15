Горящее лето мистера Трампа

Государственник Доброе утро, Империя. Пока губернатор Южной Каролины назначает на место почившего сенатора Линдси Грэма его сестру Дарлин Грэм Нордоне (Кумовство? Не, не слышали), а Дональд Трамп оперативно отказывается от своей законной доли в оплате за проход торговых судов через Ормуз в обмен на инвестиционные соглашения с государствами Залива (Мы вас полвека бесплатно охраняли, время платить!), персы принялись планомерно выносить военную инфраструктуру Америки по всей Малой Азии и во всем Ближнем Востоке.