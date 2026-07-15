Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Горящее лето мистера Трампа

Горящее лето мистера Трампа

Государственник Доброе утро, Империя. Пока губернатор Южной Каролины назначает на место почившего сенатора Линдси Грэма его сестру Дарлин Грэм Нордоне (Кумовство? Не, не слышали), а Дональд Трамп оперативно отказывается от своей законной доли в оплате за проход торговых судов через Ормуз в обмен на инвестиционные соглашения с государствами Залива (Мы вас полвека бесплатно охраняли, время платить!), персы принялись планомерно выносить военную инфраструктуру Америки по всей Малой Азии и во всем Ближнем Востоке.

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